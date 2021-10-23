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أمريكا: 45.4 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

د ب أ
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 8:48 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت بنسبة 2ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 4ر45 مليون إصابة ، حتى الساعة 0546 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج  للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغت 85ر4 مليون، بزيادة 1ر0% عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 7ر0% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و 25 ألف حالة.​​​​​​

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، بتسجيل 306 حالات وفاة.

 

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