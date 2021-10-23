نفت مؤسسة (رؤية) الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تأثر ليبيا بإعصار مدمر الفترة القادمة.

وأكدت مؤسسة "رؤية" - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أن التوقّعات تشير إلى تأثر ليبيا، بأطراف منخفض جوي قد يتعمق ليكون عاصفة متوسطية، ومن المتوقّع أن يكون تأثيره المباشر على شمال تونس، ويكون محدود الفعالية في ليبيا، بحسب آخر تحديثات مخرجات النماذج العددية.

وأضافت (رؤية) أن ليبيا ستشهد أمطاراً رعديةً من حين إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة على الساحل الغربي وسهل جفارة والجبل، إلى غزيرة أحياناً بنطاقات محدودة من الجبل والساحل، في حين يستمر تأثير المنخفض الجوي لعدة أيام، ومن المحتمل أن ينتقل تأثيره إلى الساحل الشرقي، بحلول نهاية الأسبوع.