مورينيو: الخسارة 6 - 1 ضد بودو؟ نتيجة تحدث مرة في العمر

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما إن الخسارة ضد بودو جليمت بسداسية نتيجة تحدث مرة في العمر.

وتعرض روما أول أمس الخميس للخسارة بسداسية مقابل هدف ضد بودو النرويجي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال مورينيو في المباراة الصحفي الذي يسبق مباراة نابولي المقرر لها غدا الأحد:"نتيجة مثل تلك التي تحدث ضد بودو تحدث مرة واحدة في العمر، لكنني المسؤول الوحيد، ليس اللاعبين، قررت أن ألعب مع فريق كنت أعرف أنه سيخاطر بخسارة المباراة، لم أكن أعتقد أنه سيكون كارثيًا مثل هذا ، لكن المسؤولية تظل على عاتقي، لقد فعلت ذلك خوفا من التعرض لمزيد من الإصابات على العشب الصناعي ولأنني لا أملك لاعبين في كل مركز، لذلك أنا أتحمل المسؤولية".

وأضاف :"بقدر ما أشعر بالقلق حتى لو هزمنا نابولي 6-1، فلن يلغي هذا أخطائي، في المرة القادمة التي نواجه فيها بودو، سأستخدم نفس التشكيلة القديمة، وإذا أصيب شخص ما ، فهذا أمر مؤسف ، انظر ، لا فائدة من إنكار ذلك ، لدينا غطاء مناسب في بعض المناطق، وليس في مناطق أخرى، نحن نبني فريقًا ، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المال والمزيد من التحركات، يبذل المالكون جهدًا لا يصدق لتحقيق كل ذلك ، لذلك ليس لدي مشكلة معهم".

أكمل:"نحن نعمل بجد، وسجل إصابات لم أرها من قبل في حياتي. أحد أكبر الأشياء التي نحتاج إلى العمل فيها هو أننا نشعر بالقلق طوال الوقت. قررت إراحة المزيد من اللاعبين في النرويج، لقد كان خطأ، أنا آسف، أفضل خسارة مباراة واحدة 6-1 بدلاً من ست مباريات بنتيجة 1-0. لقد أرتحتهم لأن لدينا نقاط كافية في دوري المؤتمرات ولا يزال بإمكاننا التأهل ".