إيطاليا تسجل 31 ألفا و775 إصابة جديدة بكورونا و92 وفاة

سجلت إيطاليا، 31 ألفا و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و92 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 23 مليونا و322 ألفا و522، والوفيات إلى 178 ألفا و542.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 141 مليونا و524 ألفا و196 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.