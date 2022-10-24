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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يثمن دور عباس في إنجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 11:01 م | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 11:01 م
ثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دور الرئيس الفلسطيني محمد عباس، في إنجاح المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، متمنيا تجسيد هذه المصالحة على أرض الواقع.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أن الرئيس تبون، تلقى اليوم الأحد، مكالمة هاتفية، من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين".

وأوضح ذات المصدر أن الرئيس عباس، شكر تبون، باسمه وباسم الشعب الفلسطيني الشقيق على المجهودات التي بذلها بِسَعْيه الجاد من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لم الشمل الذي احتضنته الجزائر في 13 أكتوبر الجاري.

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