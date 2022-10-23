وافقت شركة ماتيل الأمريكية لصناعة الألعاب على دفع 5ر3 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (إس إي سي) لتسوية اتهامات متعلقة بأخطاء في بياناتها المالية للربعين الثالث والرابع من عام 2017.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بشكل منفصل، إنها ترفع دعوى قضائية ضد جوشوا أبراهامز، شريك التدقيق السابق في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المحدودة لتحديد ما إذا كان قد تورط في سلوك مهني غير سليم وانتهك قواعد استقلال المدقق.

ووفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد خفضت شركة ماتيل من قيمة ضرائب الربع الثالث من عام 2017 بمقدار 109 ملايين دولار وبالغت في حساب الضرائب للربع الرابع من عام 2017 بنفس المبلغ.