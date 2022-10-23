الرئيس الجزائري يكرم عددا من المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم /السبت/، الصحفيين المتوجين بجائزة "رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" في نسختها الثامنة، والتي حملت عنوان "ستينية الاستقلال: تحديات الأمس، تحديات اليوم".

وحضر مراسم هذا الحفل، الذي تم تنظيمه بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة الموافق ليوم ٢٢ أكتوبر من كل عام، كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة الجزائرية.

وأوضح وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني - في كلمته خلال الحفل - أن الدولة الجزائرية عملت على تعزيز البيئة المهنية الملائمة لأسرة الصحافة بما يمكنها من المساهمة في إبراز دور الجزائر الإيجابي، مشيرا إلى أن هذا الدور أصبح محل إشادة اقليمية ودولية.

وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة يعد بمثابة تذكير بالدور الفعال الذي لعبه الصحفي الجزائري عبر مختلف المسارات التي مر بها الوطن، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يعتبر أيضا فرصة للتعبير عن "الامتنان المستحق" لأسرة الصحافة المحلية التي لم تتوان عن التضحية من أجل الجزائر ومرافقة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية وصون سيادة الجزائر وكرامة أبنائها.

وشمل الصحفيون المكرمون من مختلف وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، في مجال الصحافة المكتوبة والإعلام التلفزيوني والإذاعي والصحافة الإلكترونية.