ماليزيا تسجل أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 2618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و880 ألفا و5 حالات، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، سبع حالات قادمة من الخارج، و 2611 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 1841 حالة تعاف أمس السبت، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 27 ألفا و299 حالة.

وسجلت ماليزيا أربع حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و444 حالة.