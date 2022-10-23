سان لورينزو يهزم ألدوسيفي بثلاثية في الدوري الأرجنتيني

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فاز فريق سان لورينزو على ضيفه ألدوسيفي 3 /صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الأرجنتيني.

وتقدم مالكوم برايدا لسان لورينزو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف أندرياس فومبيرجار الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 78 عاد فومبيرجار ليضيف الهدف الثاني له والثالث لسان لورينزو. ورفع سان لورينزو رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ألدوسيفي عند 16 نقطة في المركز الثامن والعشرين والأخير.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز إستوديانتس على ضيفه جودوي كروز 2 / صفر.

وسجل إيمانويل ماس وفرانكو زابيولا هدفا إستوديانتس في الدقيقتين 43 و70.

ورفع إستوديانتس رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد جودوي كروز عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى فاز ديفينسا على ضيفه أتليتكو توكومان 3 /1.

وتقدم ديفينسا في الدقيقة 21 عن طريق نيكولاس فيرنانديز، قبل أن يدرك ماتيو كورونيل التعادل لأتلتيكو توكومان في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل نيكولاس فيرنانديز الهدف الثاني لديفينسا، قبل أن يضيف فابريسيو دومينجيز الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ورفع ديفينسا رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند 46 نقطة في المركز الرابع.