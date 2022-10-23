سلطات خيرسون: قوات كييف تقصف محطة الطاقة الكهرومائية بعشرات الصواريخ

أعلنت السلطات في مقاطعة خيرسون أن القوات الأوكرانية قصفت محطة الطاقة الكهرومائية بعشرات الصواريخ، نافية صحة ما تردد بشأن تلغيم القوات الروسية للمحطة الكهرومائية.



وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة نوفا كوفكا بخيرسون "فلاديمير ليونتسيف" ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد ـ "إن كييف تهدف إلى تدمير سد المحطة وإغراق المنطقة، وحرمان شبه جزيرة القرم من المياه".



ونفى صحة جميع التحذيرات التي أعلنها الجانب الأوكراني بشأن أن القوات الروسية لغمت المحطة الكهرومائية، مؤكدا أن كل التحذيرات هي أكاذيب لا أساس لها.



وأضاف ليونتسيف "أنه في حال تفجير المحطة لن نتمكن من توفير المياه لشبه جزيرة القرم".



وكانت سلطات مقاطعة خيرسون الموالية لروسيا قد حثت أمس السبت المدنيين والإدارات المدنية والوزارات بمغادرة المدينة والاتجاه إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بسبب الوضع المتوتر في الجبهة والخطر المتزايد للقصف المكثف والهجمات الإرهابية.