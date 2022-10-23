مصطفى مدبولي يستعرض حال مصر منذ 40 عاما: كنا نبحث القضاء على ظاهرة العشش

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقارنة بين المؤتمرين الاقتصاديين الحالي ونظيره الذي انعقد عام 1982، قائلا: «كنا آنذاك 40 مليون مواطن، واليوم نحن 104 ملايين، أي زيادة قدرها 60 مليون شخص».

وأضاف خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، صباح الأحد، أن المؤتمر الاقتصادي عام 1982، كان يبحث عن حل أزمة السكن بشعار «معا للقضاء على ظاهرة العشش»، فضلا عن دعم العملة الأجنبية داخليا، وحل أزمة الموازنة، مستكملا: «الدين الداخلي آنذاك كان حجمه يساوي الاقتصاد كله».

وأوضح أن مؤتمر 1982، كان يبحث عن جذب الاستثمار ودمج القطاع الخاص مع القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى تحول النمط الانفتاحي إلى الاستهلاكي، وتغافل النظر إلى القطاع الإنتاجي؛ ما انعكس بالسلب على المجتمع.

وأشار إلى معدل التضخم المرتفع عام 1982، والذي بلغ 20%؛ بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة، قائلا: «كان الحلم إن إحنا نصل بالاستثمارات الكلية إلى 6 مليارات جنيه من أجل خلق 400 ألف فرصة عمل».

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.