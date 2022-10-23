بوخوم يباغت يونيون برلين بثنائية في الدوري الألماني

ألحق فريق بوخوم (المتعثر) في بطولة الدوري الألماني، الهزيمة الثانية بضيفه يونيون برلين في المسابقة هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر للبطولة.

وارتفع رصيد بوخوم، الذي حقق انتصاره الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 7 نقاط، ليودع قاع الترتيب، ويتقدم للمركز السابع عشر (قبل الأخير) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين، الذي نال خسارته الثانية في البطولة خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة، عند 23 نقطة، لكنه بقي في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل لقب البطولة في المواسم العشرة الأخيرة، ليشعل سباق المنافسة بينهما على قمة المسابقة.

وافتتح فيليب هوفمان التسجيل لمصلحة بوخوم في الدقيقة 43، بينما أحرز جيريت هولتمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

وأضاع يونيون برلين فرصة العودة للقاء من جديد، بعدما أهدر لاعبه ميلوش بانتوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 78، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من تعويض ركلة الجزاء الضائعة، عقب تسجيله هدف فريق العاصمة الألمانية الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.