أمين عام التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز الشراكة بين المجلس والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الأحد، برئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي الدكتور تيل بلوم، والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وطرق التنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية وتوثيق العلاقات الإنسانيّة، إلى جانب التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.