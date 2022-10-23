محمود محيي الدين: استمرار انخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي الإجمالي يؤدي لكارثة في مصر

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، إن الأثر الأكبر للتضخم أنه مستورد من الخارج، لافتًا إلى أن تشديد السياسة النقدية يؤدي إلى زيادة أخرى، لها أثر تضخمي في بعض البلدان.



وأضاف في كلمة ضمن فعاليات جلسة «السياسات المالية والدين العام» بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن «الركود التضخمي أصبح واقعًا قائمًا»، منوهًا إلى أن القيود على الموازنة العامة، أصبحت مقيدة لحركة المالية والحكومة لتوفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك زيادة الإنفاق في رأس المال البشري والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.



وأعرب عن أمنياته في خروج المؤتمر الاقتصادي بفهم للأسئلة الواجبة الإجابة عنها، وتستدعي التعامل معها بسياسات، متسائلًا: «هل مصر عندها مشكلة زيادة وارادت أم صادرات؟ لديها حتما مشكلة واردات ولكن لديها أزمة في الصادرات».



ولفت إلى وجود فرق بين المشكلة والأزمة والكارثة، قائلًا إن «الكارثة تحدث عند الاعتقاد بأن المشكلة دائمًا مرتبطة بزيادة الواردات وفرض قيود على الاستيراد، وسماع كلام عن الواردات من سلع استفزازية».



وتابع: «المستفز الكلام المرسل الذي لا دليل له، مصر من أقل الدول استيرادا نسبة للناتج المحلي الإجمالي، ومكونات الواردات في أغلبها عبارة عن خامات وسلع رئيسية تدخل في الصناعة والزراعة والخدمات».



واستطرد: «المشكلة حقيقة في الأزمة التي باستمرارها تكاد تكون كارثة في حالة مصر، هي انخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي الإجمالي، متوسط نصيب الفرد في مصر من التصدير أقل من أي دولة في الشكل الموجود، وعلى مصر أن تتحرك في زيادة الصادرات مع متابعة مشكلة الواردات».



وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.



ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.



وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".



وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.