«طفل النيل» يكشف كواليس إلقاء والدته له في المياه ونجاته قبل 22 عاما

كشف إسلام عرفات، الشهير بـ«طفل النيل» الذي يبحث عن أسرته، تفاصيل إلقاء والدته له في النيل خلال طفولته وإنقاذه بمعجزة وإيداعه في دار للرعاية، قائلا: «عرفت أن قسم الشرطة هو اللي سلمني لدار الأيتام ووالدتي القتني في النيل».

وأضاف عرفات، خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن والدته القته في النيل ونجا بقدرة الله بعد عثور بعض الأشخاص عليه وتم تسليمه قبل 22 عاما لقسم شرطة المعادي وأودع بجمعية اسمها «أولادي» حتى وصل عمره لـ22 سنة.

وتابع: «لما وصلت 16 سنة ظهر في حياتي أنى ليا خالة وأهل وابن زوج والدتي بدأ البحث عني ووصلت من خلاله لخالاتي، وأنا رحت لها البلد اللي كانت مقيمة فيها ولكن أمي تركت محل إقامتها حتى لا تقابلني وتزوجت برجل آخر، واستمريت في البحث عنها حتى قابلتها مرة واختفت».

فيما أكدت الحاجة صالحة، إحدى قريبات إسلام، صحة الرواية التي يقولها، قائلة: «أنا أعرف القصة من البداية ووالدة إسلام فعلا رميته في النيل، ووالدة إسلام ألقته في النيل بعد مشاجرات مع أهل زوجها، وكانت منهارة وقتها وتم حبسها بسبب فعلتها لمدة عامين هي وزوجها».