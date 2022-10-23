وعد البحري تشعل ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية

أقيم حفلا فنيا للفنانة السورية وعد البحري على خشبة مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس السبت، وذلك ضمن فعاليات وحفلات مهرجان الموسيقي العربية الـ 31، وذلك بمشاركة فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ومشاركة نجوم الأوبرا الفنان عاطف عبد الحميد، والفنانة نهى حافظ، والفنان أحمد صبري،الفنانة حنان عصام، والفنان مازن دراز.



وشدت وعد البحري بمجموعة من ألحان زمن الفن الجميل لكبار الفنانين في مصر والوطن العربي منها "محلاها عيشة الفلاح، يا بدع الورد، أهوى، ليالي الأنس، أفرح يا قلبي، هوي يا هوي، لولا الملامة، حب إيه، مصر يا أم الدنيا".



وسبق ذلك فاصل غنائي لنجوم الأوبرا، حيث قدموا باقة من روائع الألحان منها ملئ الكاسات، ليه يا بنفسج أداء الفنان عاطف عبد الحميد، وقدمت الفنانة حنان عصام قلبي دليلي، مليش أمل في الدنيا.



وشدا الفنان مازن دراز بأغنية لأكتب على أوراق الشجر، وتألق الفنان أحمد صبري بأغنيتي الدنيا ريشة في هوي، سهرت.



واختتمت الفاصل الأول الفنانة نهى حافظ برائعتي الفنانة الكبيرة شادية إن راح منك يا عين، شباكنا ستايره حرير.



ويواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ31 حفلاته بمسرح دار أوبرا الإسكندرية، غدا بحفل فني كبير للفنانة مي فاروق والفنان المغربي فؤاد زبادي، والفنانة مي كمال بقيادة المايسترو سليم سحاب.