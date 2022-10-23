تعرّض الفريق الطبي بمستشفى المنية الحكومي في لبنان يوم السبت، للاعتداء وتحطيم محتويات المستشفى من قبل أقارب أحد المرضى الذي توفي صباح اليوم جراء إصابته بمرض الكوليرا.

وأفاد مصدر طبي لصحيفة "الأخبار" بأن المدعو عبد الرزاق "ط. أ." سوري الجنسية في العقد الخامس من عمره، من سكان بلدة ببنين عكار، كان قد وصل إلى المستشفى مساء الجمعة، حيث أجريت له الفحوص اللازمة ليتبيّن أنه مصاب بوباء الكوليرا.

وأشار المصدر إلى أن المريض توفي صباح اليوم داخل غرفة العناية نتيجة المضاعفات التي تعرض لها، وإثر ذلك تعرض عدد من أقاربه للطاقم الطبي والتمريضي وحطم بعض محتويات المستشفى.

وفي سياق متصل، جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، في محافظتيْ الشمال وعكار من أجل متابعة إجراءات الحدّ من انتشار الكوليرا، وتفقد محطة معالجة المياه ومحطة الضخ التي تغذي قرى المنية، كما زار عددا من مستشفيات الشمال.