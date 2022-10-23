يبدو الطفل مفرط النشاط مرهقًا في التعامل معه خاصة بالنسبة للوالدين؛ وذلك لأن الكثير من الأطفال غالبًا ما يرتبكون عندما يفترض بهم أن يظلوا جالسين، وبالنسبة لبعض الأطفال يعتبر هذا السلوك أكثر من مجرد مرحلة عرضية، مما يجعل من الصعب عليهم التركيز على المدرسة والدراسات أو التفاعل السلمي مع الآخرين، وبالنسبة للوالدين قد يكون من الصعب مواكبة الأمر.

لذلك نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول كيفية التعامل مع طفل مفرط النشاط.

1. اجعلهم يشاركون الأنشطة

غالبًا ما يكون لدى الأطفال مفرطي النشاط الكثير من الطاقة، وهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، حيث يعد النشاط البدني طريقة رائعة للسماح لهم بإطلاق بعض الطاقة أثناء تعليمهم كيفية التحكم بشكل أفضل في أجسادهم، ولكن يجب التأكد فقط من اختيار نشاط يستمتعون به حتى يلتزموا به، والتأكد من حصولهم على استراحة من وقت لآخر حتى لا يشعروا بالارتباك أو النفور.

2. ساعدهم على تعلم آليات التأقلم

من المؤكد أن هناك أوقات لا يستطيع فيها طفلك تجنب الشعور بالإحباط، ولكن يمكنك مساعدته في تطوير آليات التأقلم لتلك اللحظات، فإذا كان طفلك يميل للهجوم، علمه بعض تمارين التنفس العميق أو تقنيات الاسترخاء التي يمكنهم القيام بها في تلك المواقف، أو جعلهم يغلقون أعينهم ويتخيلون أنفسهم في مكانهم السعيد أو اجعلهم يضغطون على كرة التوتر.

3. التزم بالروتين

يمكن أن يوفر الروتين المناسب احساسًا بالاستقرار للأطفال مفرطي النشاط، والذين غالبًا ما يشعرون بأن حياتهم خارجة عن السيطرة، وذلك عن طريق تحديد أوقات للواجبات المنزلية واللعب ووقت النوم، حيث يمكن أن يساعدهم ذلك على الشعور بمزيد من التحكم في حياتهم اليومية.