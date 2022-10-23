طلاب جامعة المنوفية يزورون مشروعات حياة كريمة بقرية شما

نظمت جامعة المنوفية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، زيارة إلى قرية شما بمركز أشمون وهي إحدى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.



وضم الوفد بعض طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وتأتي هذه الزيارة لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية التي تقودها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف المواطن المصري ومن أهم هذه المبادرات مبادرة "حياة كريمة" والتي تعد من أقوى المبادرات الوطنية التي تشمل تطوير جميع مناحي الحياة الصحية والاجتماعية والمعيشية.



وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، أن مبادرة "حياة كريمة" التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعد من أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا.



وأشار إلى أهمية مشاركة الجامعة في العمل على تحقيق أهداف المبادرة وتنفيذ الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في هذه القرى.



وأوضح أهمية تنظيم هذه الزيارات الميدانية للطلاب لمشاهدة المشروعات التي تتحقق على أرض الواقع، وتنمية روح العمل التطوعي لديهم حتى يشاركوا في تحقيق الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية على المستويات كافة، والمساهمة في صنع المستقبل والمضى نحو الجمهورية الجديدة.



وكانت المبادرة تحت إشراف مكتب حياة كريمة في محافظة المنوفية العقيد ممدوح فوزي عبد العزيز، والعقيد أحمد الغنيمي، ورافق الطلاب الدكتورة أمل غنيم منسق حياة كريمة بأشمون.