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فتحت الداخلية الليبية تحقيقا في واقعة تفجير موقوف نفسه في دورية لمديرية أمن مزدة مساء الخميس، وطالبت عناصرها بضرورة تطبيق القواعد الإجرائية خلال التوقيف والتفتيش ونقل المطلوبين.

وجدت الواقعة خلال تحرك الدورية على الطريق من مزدة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة غريان حيث أقدم موقوف يدعى سيف الإسلام عبد الخالق الشيباني على تفجير قنبلة يدوية نوع "رمانة" داخل سيارة الشرطة.

وتتسبب الانفجار في مقتل الموقوف وإصابة رجلي أمن بإصابات متفاوتة.

وأشارت الداخلية إلى متابعتها عن قرب حالة المصابين، داعية إلى ضبط النفس حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر داخل المنطقة، بالتعاون مع أعيان بلدية مزدة، ووجود الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة للمديرية بالطريق العام محل الواقعة.