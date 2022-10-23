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بريطانيا.. آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بالعودة للاتحاد الأوروبي

مظاهرات بريطانيا
مظاهرات بريطانيا
رويترز
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 8:32 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 8:32 ص

نظم آلاف المحتجين، السبت، مسيرة في وسط لندن لمطالبة بريطانيا بالعودة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.

وشهدت المسيرة مشاركة آلاف الأشخاص من شتى أنحاء بريطانيا، الذين ساروا من بارك لين إلى ميدان البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وشهدت حديقة ميدان البرلمان، وهي المحطة الأخيرة للمسيرة، تجمعا حاشدا لأنصار العودة للاتحاد الأوروبي وهم يلوحون بأعلام الاتحاد باللونين الأزرق والأصفر.

وكُتب على بعض اللافتات: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبدا"، و"من أجل فواتير منخفضة لننضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي".

 


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