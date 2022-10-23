الرئيس السيسي: رصيد القيادة السياسية لم يكن بالقوة اللازمة لانطلاق خارطة طريق صعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة التي يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة تحتاج لسنوات عمل شاقة.

وأضاف خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: "باستثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هل كانت القاعدة الشعبية ومكانة الرئيس قادرة على تحمل قرارات صعبة تتطلب سنوات طويلة لا أظن".

وذكر أن قدرات الدولة لم تكن كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب (1962-1967 حرب اليمن)، (1967-1979 حرب أكتوبر)، وموجات الإرهاب التي أثرت على الاستقرار والسياحة.

ولفت إلى أن هذه الأحداث شكلت أرضية للقضاء على هذه القدرة وهو ما انعكس على مواجهة التحديات.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.