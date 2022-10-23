 المنيا تدرس مع مبعوث الأمم المتحدة كيفية تعليم الأطفال عدة لغات أجنبية - بوابة الشروق
الأحد 23 أكتوبر 2022 12:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

المنيا تدرس مع مبعوث الأمم المتحدة كيفية تعليم الأطفال عدة لغات أجنبية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 12:17 م | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 12:17 م
شهدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، زيارة الدكتورة سهير السكري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اللغة العربية، ومحاضر بجامعة چورج تاون الأمريكية، مع المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم؛ لدراسة تعليم الطفل عدة لغات أجنبية ولغتنا العربية الفصحى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن اللقاء يهدف إلى دراسة كيفية تنمية مهارة وذكاء الأطفال من سن سنة حتى ١٠ سنوات وتعليم الطفل عدة لغات أجنبية ولغتنا العربية الفصحى، على أن تعمم التجربة في مدارسنا بعد نجاحها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك