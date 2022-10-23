بنك الدم يوجه الشكر لمحافظ الغربية على دعمه أثناء أزمة الخزانات

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، بمكتبه، الدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم والمشروع القومي لتجميع البلازما، والدكتورة أمل سافوح مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالغربية.

ووجهت الدكتورة نهاد محمد، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه الدائم والمستمر لفرع بالغربية وخاصة خلال أزمة انفجار الثلاث الخزانات بداية الشهر الجاري، والتي وجه فيها المحافظ الأجهزة التنفيذية للتعاون حتى انتهاء الأزمة وعودة العمل لطبيعته بالبنك.

وأكد المحافظ، على ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بثقافة التبرع ودعم حملات التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، مشيرا إلى أن التبرع بالدم يعزز العطاء والولاء وتلبية النداء الوطني من خلال دعم مخزون البنك وتمكينه من أداء دوره المهم والحيوي بتزويد جميع المستشفيات والمراكز الطبية بحاجتها من فصائل الدم المتنوعة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل سافوح، أن المركز يعد واحدا من ضمن 28 مركزا يغطي الجمهورية ومسؤول عن تغطية احتياجات الدم للمحافظة، حيث يخدم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ويصرف الدم بالمجان لجميع المستشفيات العامة بالمحافظة.

وأشارت إلى تغطية احتياجات الدم يوميا وبالمجان لمركز الأورام بطنطا الذي يخدم بدوره 6 محافظات، كما يقوم المركز بعمل حملات للتبرع بالدم لجمع الدم من الأهالي، ويعتمد المركز على التبرع الطوعي الشرفي، فضلا عن إجراء التحاليل اللازمة لكيس الدم من (التهاب كبدي بي، والتهاب كبدي سي، والإيدز، والزهري) بأحدث الأجهزة.