 موسكو: لا نلمس استعدادا للاتحاد الأوروبي لحل النزاع في أوكرانيا بطرق سلمية - بوابة الشروق
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موسكو: لا نلمس استعدادا للاتحاد الأوروبي لحل النزاع في أوكرانيا بطرق سلمية

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 1:12 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 1:12 ص

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لا تلمس استعدادا للاتحاد الأوروبي لحل النزاع في أوكرانيا بطرق سلمية .
وأضافت زاخاروفا - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، إن روسيا تلاحظ استمرار الاتحاد الأوروبي في تغذية الصراع بأوكرانيا وإطالة أمد الحرب، مؤكدة أن قرارات بروكسل الأخيرة بشأن تقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون يورو وإنشاء بعثة عسكرية للاتحاد بأوكرانيا، وكذا تدريب القوات الأوكرانية على أراضي الاتحاد الأوروبي؛ تجعل الاتحاد شريكا في "الجرائم ضد المدنيين".

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