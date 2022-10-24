البطريرك الماروني: الوصول إلى الفراغ الرئاسي يعد مخالفة سافرة للدستور

دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أعضاء مجلس النواب اللبناني والكتل النيابية إلى العمل من أجل تفادي الشغور ووقف تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري.

واعتبر الراعي في عظته اليوم أن الوصول إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية يعد مخالفة سافرة للدستور، داعيا للإسراع في انتخاب رئيس مقبول يكون رجل دولة لا رجل سياسة لا تعنية إلا مصالحه الخاصة على حساب الصالح العام – على حد وصفه.

وأشار الراعي إلى جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس الماضي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث اعتبر أن قاعة المجلس شهدت انتخابات بينما شهدت الردهات المحيطة بالقاعة جلسة لتعطيل النصاب، وذلك في إشارة إلى خروج عدد من النواب من الجلسة بعد الجولة الأولى للانتخابات مما أسقط النصاب القانوني لاستمرار انعقاد الجلسة.

وحذر الراعي مما وصفه بالفساد السياسي معتبرا أنه الأكثر شرا من الفساد المالي، مشيرا إلى أن تعطيل انتخابات رئيس للجمهورية يعد من قبيل الخيانة تجاه الوطن.