سقوط أمطار بالدقهلية

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شهدت محافظة الدقهلية، هطول الأمطار في جميع مراكز المحافظة، وانتشرت سيارات كسح المياه، وفقا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي أكد إعداد خطة استعدادات مكثفة واتخاذ إجراءات وتدابير شاملة بالمحافظة مع قدوم موسم الشتاء.

وكلف المحافظ، المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة مراجعة كل المعدات وسيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة تنفيذ خطة لانتشارها بنطاق المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كل الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال موسم الأمطار للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تحدث في ظل أجواء الطقس الصعبة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعمل حصر شامل لجميع بالوعات الأمطار وأماكن تصريف مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة وصيانتها وتسليكها بالتنسيق مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاقهم.

وشدد على ضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية برئاسات المراكز والمدن والأحياء للقيام بإمداد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل الأحداث الطارئة على مدار اليوم خلال موسم الشتاء.

وفي ذات السياق، وجه محافظ الدقهلية، شركة كهرباء شمال الدلتا بالتأكد من جميع أبراج الكهرباء وخطوط الكهرباء، وتأمينها ضد أيه مخاطر نتيجة الأمطار أو السيول.