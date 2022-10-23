مسؤول ألماني يدعو لاستئناف توريدات الغاز الروسي بعد انتهاء الحرب بأوكرانيا

دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية لاستئناف توريدات الغاز الروسي بعد انتهاء الحرب بأوكرانيا



وقال ميشائل كرتشمر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا بحاجة لعقود طويلة المدى من أجل توريدات الغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قطر ومن دول عربية أخرى، كما يتعين علينا استخراج غازنا الطبيعي في بحر الشمال، وعندما تنتهي الحرب، يتعين علينا الاستفادة من الغاز الروسي مجددا".



وبالنظر إلى الحرب في أوكرانيا قال كرتشمر: "هناك حاجة حاليا لمساع دبلوماسية مشتركة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان. يجب وقف هذه الحرب".



وتابع: "ليس ثمة سبب واحد يدفع أوكرانيا للتخلي عن متر مربع واحد فقط من أراضيها. يجب تعويض خسائر الحرب من روسيا، ويجب محاسبة مجرمي الحرب. يجب الذهاب إلى مباحثات سلام بإتباع هذا الموقف".