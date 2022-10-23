لوف يعلن استعداده للعودة إلى التدريب

أعلن المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، يوأخيم لوف، أنه يشعر بأنه أصبح مستعدا للعودة إلى التدريب وذلك بعد راحة قضاها على مدار شهور.

وفي مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية التي تصدر غدا الاثنين، قال لوف/62 عاما/:" لدي بالفعل النية لتولي مهمة في عالم كرة القدم".

وأضاف لوف أن " المتعة في هذه الرياضة كبيرة جدا، أشعر بالحافز مرة أخرى عندما أشاهد كرة القدم الآن ولم يكن الحال كذلك على مدار بضعة شهور".

كان لوف قدم في صيف 2021 استقالته من تدريب المنتخب الألماني بعد 15 عاما قضاها في هذا المنصب، وجاءت هذه الخطوة بعد خروج المانشافت من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، وأخذ لوف استراحة منذ ذلك التاريخ.

وقال لوف إنه يرغب حاليا في العودة للعمل في التدريب :" إذا شعرت أن مهمة ما ستثير حماستي، فإنني سأكون مستعدا وسأبدأ مرة أخرى".

وقبل ذلك، يعتزم لوف السفر إلى قطر لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم هناك، وقال:" أود أن أتابع بطولة لكأس العالم كمتفرج، ولذلك لم أبدأ عملا حتى الآن".