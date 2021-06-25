 خروج 17 مصابا بعد تماثلهم للشفاء من حادث حريق مبنى بحي اللاتيني في العلمين الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خروج 17 مصابا بعد تماثلهم للشفاء من حادث حريق مبنى بحي اللاتيني في العلمين الجديدة

أحمد سباق
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 1:30 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 1:30 ص

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر خروج جميع العمال المصابين الـ ١٧ فى حريق الحى اللاتينية بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن حريق نشب بإحدي مباني الحى اللاتينية بمدينة العلمين الجديدة، نتيجة ماس كهربائي، مما أدى إلى إصابة ١٧ عامل مقيمين بمحافظات، أسيوط قنا، الشرقية، دمياط، المنيا، البحيرة، المنوفية.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطواريء والاستقبال بمستشفى العلمين التخصصي، لتلقى باقى العلاج، وخرجوا جميعا بعد تحسن حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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