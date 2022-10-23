اعتقال 4 أوكرانيين في مقدونيا الشمالية لتنقيبهم عن الآثار

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية اليوم /السبت/ اعتقال 4 أوكرانيين للاشتباه في قيامهم بأعمال حفر غير قانونية بحثاً عن قطع أثرية في أحد أغنى المواقع الأثرية جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة (ايه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم عن بيان للشرطة في مقدونيا الشمالية، جاء فيه إن المشتبه بهم تم اعتقالهم بعد العثور عليهم يحفرون في موقع "إيزار" المحمي بالقرب من قرية مارفينشي في الجزء الجنوبي من البلاد، مضيفاً أنه تم العثور معهم على جهازي كشف معادن ومجارف وعدة لوازم أخرى.

وطبقاً لقوانين مقدونيا الشمالية، فإنه إذا حوكم المشتبه بهم وأدينوا بالتنقيب غير المصرح به؛ فإنهم قد يواجهون عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن.