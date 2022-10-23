كندا تسجل 761 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و345 ألفا و265 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 46 ألفا و230.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم، إعطاء 91 مليونا و760 ألفا و269 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.