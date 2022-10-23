أوكرانيون يحتجون أمام سفارة إيران بطوكيو على تقديم طهران طائرات مسيرة لموسكو

احتشد مواطنون أوكرانيون في اليابان، اليوم الأحد، أمام السفارة الإيرانية في طوكيو؛ للاحتجاج على ما تردد حول تقديم طهران طائرات مسيرة لروسيا تستخدمها في عملياتها ضد أوكرانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن حوالي 30 أوكرانيا من بينهم عدد من أولئك الذين فروا من الحرب قد احتشدوا أمام السفارة لمدة ساعة تقريبا، مشيرة إلى أنهم حملوا لافتات ومنشورات عليها رسائل مثل "لا ترسلوا أسلحة إلى روسيا" و"على إيران أن تتوقف عن دعم الإرهاب".

بدوره، قال إيهور إهناتييف أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية إن "إيران يجب أن تدرك أنها تساعد روسيا في إلحاق المعاناة بالأوكرانيين من خلال إرسال طائرات دون طيار وأسلحة أخرى كما أعرب عن رغبته في أن يتوقف ذلك على الفور".

وتنفي الحكومة الإيرانية ضلوعها في ذلك، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقولان إن الطائرات المسيرة التي قدمتها إيران لروسيا تستخدم لمهاجمة أوكرانيا.