الرئيس السيسي: طلبت من وزير الخارجية قبل سنوات خفض المرتبات بهدف الحوكمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طلب منذ ست سنوات من وزير الخارجية (سامح شكري) تقليل عدد العاملين وخفض المرتبات.

وأضاف خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن تكلفة المرتبات كانت كبيرة رغم أنه لم تكن هناك أزمة في ذلك الوقت لكن الدولة معنية بالحوكمة وإعادة التنظيم.

وأشار إلى خفض 30% من المرتبات.

وأوضح أن من سيتولى عملية الإصلاح الإداري في الدولة هو الجهاز الإداري للدولة.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.