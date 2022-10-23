 رومانيا تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 9:25 ص
سجلت رومانيا 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و283 ألفا و147، وتستقر الوفيات عند 67 ألفا و161 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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