 اليوم.. الرئيس الجزائري يبحث مع حكومته مشروعين قانونيين يتعلقان بالقضاء وممارسة الحق النقابي - بوابة الشروق
الأحد 23 أكتوبر 2022 5:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

اليوم.. الرئيس الجزائري يبحث مع حكومته مشروعين قانونيين يتعلقان بالقضاء وممارسة الحق النقابي

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 5:36 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 5:36 ص

يبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الذي سوف يترأسه مع أعضاء حكومته، مشروعين قانونيين يتعلقان بالقضاء وممارسة الحق النقابي.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الاجتماع سيقوم بدراسة أيضا آليات عمل وكلاء السيارات الجديدة ومراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة وبرنامج الحكومة لإحياء ذكرى ثورة التحرير الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل التي تطرأ على الساحة المحلية ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك