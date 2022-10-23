البدري: لم نتأهل لكأس العالم بسبب رحيلي عن المنتخب

أكد حسام البدري، المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري أن ما يحدث للمنتخب المصري في الوقت الحالي، يتحمله من اتخذ قرار رحيله عن قيادة الفراعنة قبل أكثر من عام.

وتعاقب على قيادة المنتخب الوطني خلال عام واحد بعد رحيل حسام البدري 3 مدربين، هم كارلوس كيروش وإيهاب جلال وأخيرًا روي فيتوريا.

وقال البدري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "المنتخب الوطني؟ هناك علامة استفهام كبيرة يتحملها من اتخذ قرار رحيلي".

وأضاف: "الحمد لله بعد ترك المنتخب، الحديث عن أسباب رحيلي يشوبه علامات استفهام وتعجب، لأنني لم أخسر مباراة واحدة، وكنت أتمنى الاستمرار".

وتابع: "كرة القدم عادلة، ليست لاعبين وجهاز فني فقط، بل هناك التوفيق، ولن يحالفك التوفيق إلا بالقرارات الصحيحة دون أغراض خلفية، لذا بعد رحيلي غاب التوفيق عن منتخب مصر، وكان صعبًا التأهل لكأس العالم".

وأكمل: "كنت أتمنى مواصلة المشوار حتى التأهل بالمنتخب لكأس العالم، اتحاد الكرة ليس هو المسئول عن رحيلي، ولكن بعض الأفراد لهم أهداف خاصة، لذا يغيب التوفيق من الله".

وأتم حسام البدري: "المنتخب قصة وانتهت، لكن كنت أتمنى تحقيق حلم التواجد مع منتخب مصر، ولم يكن هناك نصيب، ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل".