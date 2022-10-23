إصابة مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض بفيروس كورونا

أثبتت الفحوص إصابة الدكتورة روتشيل وولينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي.) بفيروس كورونا المستجدة (كوفيد ـ 19).

وأفاد بيان صدر عن المراكز الأمريكية - نشرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية جانبا منه - بأن أعراض الإصابة لدى وولينسكي متوسطة، وقد حصلت على جميع جرعات اللقاح ضد الفيروس، كان آخرها جرعة معززة في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح البيان أنه "التزاما بالقواعد الخاصة بالمراكز؛ فإنه جرى عزل وولينسكي بمنزلها، وسوف تشارك في اجتماعات مخططة بصورة افتراضية، وقد تم إبلاغ كبار المسئولين بالمراكز ممن اتصلوا بها، وتطبق الإجراءات المناسبة لمراقبة حالاتهم الصحية".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس " كوفيد ـ 19 " بالولايات المتحدة قد انخفض مع دخول فصل الخريف، لكن الخبراء يقولون إن الحالات قد تبدأ في القفز بالزيادة، كما حدث في فصلي الشتاء الماضيين في موسم الجائحة وخصوصا في ظل بدء ظهور متحورين جديدين للفيروس.



