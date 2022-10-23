وسائل إعلام صينية: الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني لم يكن على ما يرام عندما غادر منصة المؤتمر الوطني

قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن الحادثة غير العادية التي شهدت اصطحاب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، هو جينتاو ، ليغادر منصة المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني كانت بسبب أن الرجل ،79 عاما، "لم يكن على مايرام".

وأثارت الحادثة، التي يبدو فيها أن "هو" غادر المنصة رغما عنه من قبل اثنين من القائمين على المؤتمر أثناء جلوسه بجوار خليفته في رئاسة البلاد وزعامة الحزب شي جين بينج، الكثير من التكهنات.

وكتبت وكالة أنباء"شينخوا" الصينية أن "هو" أصر على حضور يوم السبت وهو اليوم الأخير من المؤتمر الذي استمر أسبوعا، على الرغم من أنه كان يتماثل للشفاء في الآونة الأخيرة ، دون أن تذكر مرضا محددا.

وتابعت الوكالة "عندما شعر أنه ليس على ما يرام خلال الجلسة، رافقه فريقه، من أجل صحته إلى غرفة بجوار مكان الاجتماع للراحة. وهو الآن، أصبح أفضل كثيرا".

ووقع الحادث قبل وقت قصير من تصويت المندوبين على تعديلات دستور الحزب لترسيخ قيادة شي.

وظهرت صور "هو" في الأخبار المسائية وهو يحضر الجلسة ولكن لم تظهر أي لقطات للواقعة. ويهدف تقرير شينخوا إلى استبعاد التكهنات بأن للحادث طبيعة سياسية.

ومع ذلك، أظهر مقطع فيديو للواقعة، التي حدثت بعد وقت قصير من السماح لوسائل الإعلام الدولية بالصعود إلى المنصة في قاعة الشعب الكبرى، أن "هو" بدا غاضبا. وفي وقت ما وصل إلى ورقة موضوعة في ملف شي، الذي سرعان ما أمسكها.

وينتمي "هو" البالغ من العمر 79 عاما إلى معسكر عصبة الشبيبة الشيوعية في الحزب، التي أضعفها شي.

وكان "هو" قد سلم منصب الأمين العام للحزب إلى شي قبل عقد من الزمن بعد فترتين. ويؤيد "هو" نموذج القيادة "الجماعية" القديم مع ممثلين من فصائل مختلفة مع استمرار حد العمر وفترة الولاية، وهو نموذج يريد الرجل البالغ من العمر 69 عاما تجاوزه بولاية ثالثة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، مهد الحزب الشيوعي الطريق أمام شي للترشح ربما حتى لمدى الحياة.