المكتب السياسي الصيني يخلو من النساء للمرة الأولى منذ 25 عاما

لن يكون لدى الصين امرأة، تجلس في مكتبها السياسي للمرة الأولى منذ 25 عاما؛ ما يمثل تراجعا كبيرا في التمثيل الجنساني ، حيث خرق الرئيس شي جين بينج أعراف قيادة الحزب الشيوعي.

وسيحكم البلد، الأكثر كثافة سكانية في العالم، مكتب سياسي مكون من 24 عضوا، حصريا من الرجال، خلال الخمس سنوات المقبلة، في تشكيلة تم الكشف عنها اليوم الأحد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكانت صن تشونلان، التي لعبت دورا بارزا في مواجهة كوفيد، العضوة الوحيدة في المكتب السياسي، لكنها تركته بعد أن تجاوزت سن التقاعد وهو 68 عاما.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد انتخب اليوم الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لفترة ولاية ثالثة نادرا ما تحدث، في تغاض عن حدود العمر وعدد الولايات التي كان يجري احترامها بشكل تقليدي.

وصوتت اللجنة المركزية الجديدة للحزب، في جلستها الكاملة الأولى، كما هو متوقع، على استمرار الرجل (69 عاما)، كزعيم لمدة خمس سنوات أخرى.

وفي اليوم السابق، أجرى المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد كل خمس سنوات، تعديلا على دستور الحزب ليعكس بشكل أعمق أيديولوجية شي ويكرس دوره القيادي.