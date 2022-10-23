الفنانة السورية وعد البحرى تحيي حفل الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

أحيت الفنانة السورية وعد البحري، مساء اليوم السبت، الليلة الثالثة من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

قدمت وعد البحري باقة مختارة من أجمل أغنياتها منها فرحتى بيك ، شوفلى حل ، غير اى حد ، تجربة ، و انت معايا ، بعتذر ، و ذلك بمشاركة فرقة الموسيقى العربية للتراث ، بقيادة المايسترو فاروق البابلى .

وقدم نجوم فرقة الموسيقى العربية عاطف عبدالحميد ، نهى حافظ ، احمد صبرى ، حنان عصام ، و مازن دراز ، فاصلا غنائيا ضم مجموعة متنوعة من أغنيات زمن الفن الجميل .

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الموسيقى العربية، تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل، تضم الدورة 31 من المهرجان 39 حفلا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي: مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين، والسعودية، وتونس.