الإسكندرية: بدء ندوات التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي داخل المنشآت الصحية

صرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن فرق الثقافة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بدأت اليوم الأحد، عقد ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي بخصوص الحد من التلوث البلاستيكي داخل وخارج المنشآت الصحية.



وأكدت طهيو، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع جهاز شؤون البيئة على عقد ورش عمل لأعضاء فرق الثقافة الصحية بهدف رفع الوعي البيئي بمشكلة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة والصحة العامة.



وتأتي هذه الندوات في إطار خطة الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة، وتزامنا مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ "COP27" نوفمبر المقبل.