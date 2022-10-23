عمدة برلين: تم استنفاد القدرات الاستيعابية لاستقبال لاجئين بالمدينة

أعربت عمدة ولاية برلين عن رأيها في أن العاصمة تقف حاليا على حافة إمكاناتها في استيعاب اللاجئين.



وقالت فرانتسيسكا جيفاي لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لاسيما فيما يسمى بالمدن الولاية، وخاصة برلين بوصفها نقطة جذب مركزية، فإن قدراتنا الاستيعابية أوشكت على النفاد تقريبا الآن".



وأضافت عمدة برلين أن العاصمة استقبلت 340 ألف أوكراني، وقامت بتقديم الرعاية الأولية لهم، ومنهم 100 ألف شخص يقيمون بها حاليا.



ودعت جيفاي قائلة: "إننا بحاجة ملحة لمزيد من العقارات من الحكومة من أجل توفير إقامة جيدة للأشخاص وبحاجة أيضا لدعم مالي للتكاليف الهائلة ولتحقيق توزيع عادل" في جميع أنحاء البلاد.



ومن جهته، قال مدير الجمعية الألمانية للمدن والبلديات، جيرد لاندسبرج، للصحيفة الألمانية ذاتها إنه ليس هناك حاجة لقرارات فحسب حاليا، وإنما لإجراءات ملموسة، لافتا إلى أن إمكانات توفير أماكن إقامة تعد محدودة، وقال: "يتم حاليا استئجار غرف بفنادق وإعداد أماكن إقامة جماعية في صالات ألعاب رياضية مثلا".