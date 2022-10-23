الرئيس السيسي: محاصرة الضغوط تتطلب دائما دعما شعبيا قويا ومستمرا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية تطلبت دائما دعما شعبيا قويا ومستمرا.

وأضاف خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن هناك تضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي عاشها الناس لسنوات طويلة.

وأشار إلى إنفاق 7 تريليونات جنيه على الدولة في الثماني السنوات الماضية.

وذكر أن موازنات دول أقل من مصر تساوي هذا الرقم على الأقل، وهي غير محملة بالديون ولا أعباء لخدمة الدين الداخلي.

ونوه بأن الوزراء يعتبرون أن الحكومة قدمت الكثير من الإنجازات، لكن في واقع الحال لا يزال هناك الكثير من العمل على كل المستويات.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.