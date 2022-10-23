كاتب أمريكي بارز: المصالح الحيوية للولايات المتحدة قد تتعارض قريبا مع الأهداف الاستراتيجية لأوكرانيا

قال باتريك بوكانان، المعلق السياسي الأمريكي الشهير وكاتب العمود، في مجلة "ذا أمريكان كونسيرفيتيف" الإلكترونية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إن المصالح الحيوية للولايات المتحدة قد تتعارض قريبا مع الأهداف العسكرية الاستراتيجية لأوكرانيا.

وذكر الكاتب - مؤلف كتاب "موت الغرب" والذي عمل مساعدا لثلاثة رؤساء للولايات المتحدة، في مقاله - أن أوكرانيا، تعتبر شبه جزيرة القرم ودونباس من الأراضي الوطنية التي تبرر استعادتها عبر حرب شاملة؛ ومع ذلك، فإن من يسيطر على شبه جزيرة القرم ودونباس، في تاريخ العلاقات الأمريكية الروسية، لم يكن - أبدا - قضية تكون مبررا للحرب بين البلدين، ولم يكن لأمريكا - أبدا - مصلحة حيوية في تحديد من يحكم كييف.

وقال الكاتب السياسي - البالغ من العمر 83 عامًا، والذي يُقال إنه أحد الأيديولوجيين الجمهوريين ومؤسس المجلة - إنه خلال القرنين 19 و20، كانت أوكرانيا جزءا من الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي، يتم حكمها من موسكو وهذا الشرط لا يثير أي قلق للولايات المتحدة، على بعد 5000 ميل (8045 كيلو متر تقريبا).

وتابع: بالنسبة لنا، فإن القلق الأساسي في هذه المعارك بين أوكرانيا وروسيا ليس من الذي ينتهي به المطاف يكون مسيطرا على شبه جزيرة القرم ودونباس، لكن ألا تنجرف الولايات المتحدة في حرب مع روسيا يمكن أن تتصاعد إلى حرب عالمية ونووية هذه هي مصلحة أمريكا الأساسية في هذه الأزمة.

وقال إنه لا يوجد شيء في أوروبا الشرقية يبرر حربا أمريكية شاملة مع روسيا وبعد كل شيء، كانت سيطرة موسكو على أوروبا الشرقية والوسطى هي الوضع الذي كان قائماً طوال الحرب الباردة من عام 1945 إلى عام 1989 ولم تعارض الولايات المتحدة عسكريا أبدا تلك النتيجة التي خرجت بعد الحرب العالمية الثانية عشنا معها وعندما انتفض المجريون عام 1956 من أجل الحرية والاستقلال ، رفضت الولايات المتحدة التدخل وبدلاً من المخاطرة بالحرب مع روسيا، ترك الرئيس دوايت أيزنهاور الوطنيين المجريين لمصيرهم.

وتساءل: كيف تغير العالم في القرن الـ 21 اليوم، في حين أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بشن حرب من أجل أوكرانيا، فنحن ملزمون، بموجب معاهدة حلف الناتو، بالذهاب إلى الحرب إذا تعرضت سلوفاكيا، وتشيكيا، وبلغاريا، ورومانيا، والمجر، وبولندا، وليتوانيا، ولاتفيا أو استونيا للهجوم.

وعلى الرغم من أن كييف ليست عضوًا في الناتو، إلا أن الولايات المتحدة تجد نفسها الممول والمدافع الرئيسي لأوكرانيا في حرب ضد روسيا حول شبه جزيرة القرم ودونباس، والتي قد تنطوي على استخدام الأسلحة النووية لأول مرة منذ ضرب ناجازاكي.

وتابع: مصلحتنا الحيوية - هي تجنب حرب أمريكية مع روسيا المسلحة نوويا - والتي قد تتعارض قريبا مع أهداف الحرب الإستراتيجية لأوكرانيا - أي الاستعادة الكاملة لشبه جزيرة القرم ودونباس.

ورأى الكاتب أنه إذا كان بوتين جادا بشأن حرب غير محدودة للسيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس كأراضي روسية؛ فإلى أي مدى نحن على استعداد للذهاب لمساعدة أوكرانيا في طرد الروس واستعادة هذه الأراضي؟.

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