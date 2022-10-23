 مقتل جندي باكستاني أثناء إحباط هجوم إرهابي من أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل جندي باكستاني أثناء إحباط هجوم إرهابي من أفغانستان

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 11:34 م

قتل جندي باكستاني اليوم الأحد أثناء إحباط هجوم إرهابي من داخل أفغانستان عبر الحدود الدولية، عندما تعرض موقع عسكري لإطلاق نار في قطاع حسن خيل بمنطقة شمال وزيرسان في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان.


وقالت إدارة العلاقات العامة للخدمات المشتركة الأمنية الباكستانية في بيان صحفي إن قوات الجيش الباكستاني ردت بشكل مناسب على مقتل الجندي (32 عاما) في تبادل إطلاق النار.

وتابعت إدارة العلاقات العامة أن "باكستان تطالب أفغانستان باستمرار بإدارة الحدود بشكل فعال، كما تدين بقوة استغلال أراضي أفغانستان للقيام بأعمال إرهابية ضد باكستان".

من جانبه، أضاف الجناح الإعلامي للقوات المسلحة أن جيش باكستان عازم على القضاء على تهديد الإرهاب وشدد على أن تضحيات جنوده البواسل تزيد من عزمه.

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