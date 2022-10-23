قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تضع دستورًا تستهدف من خلاله تحقيق معدل إيرادات سنوي لا يقل عن 20%، والحفاظ على معدل نمو إيرادات لا يزيد عن 12%.



وأضاف في كلمة ضمن فعاليات جلسة «السياسات المالية والدين العام» بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن «استراتيجية الإيرادات المتوسطة، تتضمن زيادة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي كل عام بمعدل 0.5%، وتوسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والحد من عملية التهرب الضريبي، إضافة إلى تقليل الإجراءات والزمن المستغرق في الفحص والتسوية الضريبية».



وتابع: «أحيانا هناك تقديرات جزافية، وبعض الإجراءات والفحص يتأخر، كل هذا ينتهي مع ديسمبر هذا العام، بعد تطبيق المنظومة المميكنة بالكامل، ومن المقرر أن نقدم قانونًا نقفل به كل الملفات القديمة، ونرفع به كفاءة الإدارة الضريبية».



وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والحفاظ على معدلات نمو مستدامة، إضافة إلى كفاءة استخدام موارد الدولة وتوجيه الدعم للمستحقين، ووضع أولويات للاستثمارات العامة، مع مراعاة عدم التأثير على خطط الدولة للنمو، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.



وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.



ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.



وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".



وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.