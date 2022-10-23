وزير الطاقة الأوكراني: خسرنا 90% من طاقة الرياح بسبب الحرب

خسرت أوكرانيا حوالي 90% من الطاقة التي يتم توليدها من الرياح، نتيجة للحرب الروسية عليها.



وقال وزير الطاقة هيرمان هالوشتشينكو على التليفزيون الأوكراني اليوم الأحد إن الخسارة في حالة الطاقة الشمسية، تراوحت بين 40 إلى 50%.



ولم يحدد حجم القدرات التي كان تم تركيبها، غير أنه قال إن أوكرانيا توسعت بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة في السنوات القليلة الماضية.



وقبل الحرب، شكلت هذه المصادر 10 إلى 11% من إنتاج الطاقة.ونتيجة لذلك، أصبحت أوكرانيا حتى أكثر اعتمادا على الوقود الكربوني والطاقة النووية عن ذي قبل.



وفي الأيام القليلة الماضية، ألحق الجيش الروسي أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة ونظم التدفئة في أوكرانيا خلال ضربات جوية وهجمات بطائرات مسيرة.