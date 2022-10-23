60 منحة ماجستير لجامعة بني سويف من مركز تميز المياه بالإسكندرية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على 60 منحة ماجستير من مركز تميز المياه بالإسكندرية لجميع طلاب ومنتسبي الجامعة وهو رقم قياسي لم تحصل عليه أي جامعة من قبل، حيث حصلت كلية العلوم على 23 منحة، وكلية الدراسات العليا على 20 منحة، وكلية علوم الأرض على 15 منحة، ومنحة واحدة لمعهد أبحاث الليزر، وواحدة لكلية الزراعة.



وأكد "حسن"، أن ذلك يعد تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير البحث العلمي وقطاع الدراسات العليا ودعم الباحثين وتذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تواجههم.



ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للباحثين من أبناء الجامعة الفائزين بالمنح، معربًا عن سعادته بتميزهم وتفوقهم، مشيدا بالمستوى العلمي والبحثي لطلاب ومنتسبي الجامعة.



وأكد حرص الجامعة المستمر ومشاركتها الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف السادس الخاص بالمياه، وتشجيع الطلاب والباحثين على إجراء البحوث التطبيقية لحل المشاكل القومية.



ولفت إلى أن المركز يقوم بتمويل المنح للطلاب الفائزين لمدة عامين بشكل كامل حتى الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد المائية.



وأشار الدكتور أحمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، إلى أن الجامعة حصلت العام الماضي على 48 منحة ماجستير مدفوعة بالكامل من مركز تميز المياه وهو رقم لم تحققه أي جامعة أخرى من الشركاء بالمشروع؛ ليصبح إجمالي المنح المقدمة 108 منح لطلاب الجامعة، وهو إنجاز عظيم ينضم لسلسة الإنجازات التي تحققها الجامعة في عهد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.