الديوان الملكي السعودي يكشف سبب غياب ولي العهد عن قمة الجزائر

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد أن الفريق الطبي في العيادات الملكية في المملكة أوصى بتجنب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، مشيرا إلى صدور توجيه لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد " وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنابة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر الشعبية".

وتابع" أن الفريق الطبي في العيادات الملكية السعودية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر الأمير محمد بن سلمان القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة".

وأضاف البيان أن" خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية التي ستقام في الجزائر"، مؤكداً ـ " وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجزائر ، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة".

كانت الرئاسة الجزائرية، قد ذكرت عبر بيان في وقت متأخر من ليلة أمس السبت: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت أن ولي العهد السعودي "أعرب له عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية (...) امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".

وأفادت بأن تبون "أبدى تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومعبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد ، بإجراء بن سلمان اتصالا هاتفيا مع تبون، لكنها لم تتطرق إلى غيابه عن القمة العربية.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.